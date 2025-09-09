«Diese Nachricht fällt mir absolut nicht leicht zu formulieren», beginnt die Instagram-Story des deutschen Musikers Max Herre (52). Der Rapper kommt gleich zum Punkt: «Wir müssen schweren Herzens alle geplanten ‹Max & Joy›-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen.» Der Grund für die Absage sei seine gesundheitliche Verfassung, fährt er fort. Sie lasse es nicht zu, auf der Bühne zu stehen. Sein Arzt habe ihm zu diesem Schritt geraten. «Er hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Situation eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.»
Von der Absage betroffen sind drei Konzerte in Deutschland (Berlin, Hamburg und Leverkusen) sowie ein Auftritt in Basel an der Baloise Session. Max Herre und Joy Delanane (52) wären am 28. Oktober an der legendären Konzertreihe aufgetreten. In Basel reagiert man verständnisvoll. «Das ganze Festivalteam wünscht Max Herre nur das Allerbeste und vor allem schnelle und gute Besserung», schreibt die Baloise Session in einer Medienmitteilung.
Johannes Oerding springt ein
Der Konzertabend am 28. Oktober 2025 werde trotz der Krankheit von Max Herre stattfinden und die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Baloise Session suchte fieberhaft nach einem Ersatz, der den Abend mit Dabu Fantastic teilen wird. Nun teilen die Veranstalter mit, dass Singer-Songwriter Johannes Oerding (43) den Abend bestreiten wird.