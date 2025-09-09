«Diese Nachricht fällt mir absolut nicht leicht zu formulieren», beginnt die Instagram-Story des deutschen Musikers Max Herre (52). Der Rapper kommt gleich zum Punkt: «Wir müssen schweren Herzens alle geplanten ‹Max & Joy›-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen.» Der Grund für die Absage sei seine gesundheitliche Verfassung, fährt er fort. Sie lasse es nicht zu, auf der Bühne zu stehen. Sein Arzt habe ihm zu diesem Schritt geraten. «Er hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Situation eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.»