  4. Max Herre: Johannes Oerding springt an der Baloise Session ein
Nach Absage aller Konzerte

Ersatz für Max Herre an der Baloise Session gefunden

Mit Ehefrau Joy Delanane wollte Musiker Max Herre auf «Alles Liebe, Max & Joy»-Tour gehen und hätte am 28. Oktober an der Baloise Session gespielt. Nun muss er auf Anraten seines Arztes alles Auftritte absagen. Für ihn springt Johannes Oerding ein. 

Rapper Max Herre muss alle Konzerte bis Ende 2025 absagen.

«Diese Nachricht fällt mir absolut nicht leicht zu formulieren», beginnt die Instagram-Story des deutschen Musikers Max Herre (52). Der Rapper kommt gleich zum Punkt: «Wir müssen schweren Herzens alle geplanten ‹Max & Joy›-Konzerte bis Ende dieses Jahres absagen.» Der Grund für die Absage sei seine gesundheitliche Verfassung, fährt er fort. Sie lasse es nicht zu, auf der Bühne zu stehen. Sein Arzt habe ihm zu diesem Schritt geraten. «Er hat mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich mir in meiner aktuellen mentalen Situation eine Pause nehme, um wieder zu Kräften zu kommen.»

Von der Absage betroffen sind drei Konzerte in Deutschland (Berlin, Hamburg und Leverkusen) sowie ein Auftritt in Basel an der Baloise Session. Max Herre und Joy Delanane (52) wären am 28. Oktober an der legendären Konzertreihe aufgetreten. In Basel reagiert man verständnisvoll. «Das ganze Festivalteam wünscht Max Herre nur das Allerbeste und vor allem schnelle und gute Besserung», schreibt die Baloise Session in einer Medienmitteilung.

Johannes Oerding springt ein

Der Konzertabend am 28. Oktober 2025 werde trotz der Krankheit von Max Herre stattfinden und die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Die Baloise Session suchte fieberhaft nach einem Ersatz, der den Abend mit Dabu Fantastic teilen wird. Nun teilen die Veranstalter mit, dass Singer-Songwriter Johannes Oerding (43) den Abend bestreiten wird. 

Johannes Oerding springt am 28. Oktober 2025 an der Baloise Session für Max Herre ein.

Lucien Maurice Esseiva von Schweizer Illustrierte
Lucien EsseivaLucien Maurice Esseiva ist Redaktionsleiter Schweizer Illustrierte Online und Teamlead am People-Desk beim Blick.Mehr erfahren
Von Lucien Esseiva vor 2 Minuten
