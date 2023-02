So aufregend war Harper Beckhams Wochenende

Nächster Tag, nächster Ausflug

Nach dem Prunk und Pomp der Anthony-Hochzeit war es Victoria und Harper Beckham wohl nach etwas einfacherem zumute und so verbrachten sie gemeinsam mit der Schmuckdesignerin Isabela Grutman einen «Mädelsabend», wie sie schreiben, in einem simplen Diner. Die drei Frauen setzten sich direkt an die offene Küche, wo sie zuschauen konnten, wie ihr Essen entstand und schienen den Abend in vollen Zügen zu geniessen. Auch was ihre Outfits anbelangt, liess es das Trio am Tag nach der Hochzeit lockerer angehen. Mama Victoria trug zum Essen Jeans und T-Shirt, Freundin Isabela ein luftiges Kleid und Harper warf sich ein leichtes Jäckchen über.