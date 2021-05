Beginnen wir für einmal mit dem Privaten: Kudrow ist seit 26 Jahren mit ihrem Mann Michael Stern verheiratet – für Hollywood eine Ewigkeit! Die beiden haben Sohn Julian, 23, der gerade erst seinen Bachelor of Fine Arts, Cinematic Arts, Film and Television Production bestanden hat. Er folgt seiner Mutter also ins Filmbusiness. Beruflich hatte die 57-Jährige nach «Friends» vor allem einen Erfolg: die Webserie «Web Therapy», die sie selber entwickelt hatte und in der sie eine egozentrische Therapeutin spielt, deren Online-Sitzungen mit ihren Patienten jeweils nur ein paar Minuten dauern, damit sie sich nicht langweilt. Die Dialoge der Sketches waren nicht vorgeschrieben und wurden grösstenteils improvisiert.