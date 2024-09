Es ist wieder ein Partnerkostüm

Entweder Heidi Klum oder ihr Ehemann werden am 31. Oktober also in ein hartes Gehäuse mit dickem Bauch steigen. Die Chefjurorin von «Germany's Next Topmodel» verriet nämlich bereits, dass es sich bei ihrem Halloween–Kostüm auch in diesem Jahr um ein Partnerkostüm handelt, die Outfits des Paares sich also ergänzen. Auch einen weiteren Anhaltspunkt gibt es schon: «Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird», hiess es zu dem Foto eines Glasauges.