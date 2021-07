Erster Blick auf Imelda Staunton als Queen Elizabeth II.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag fühlen sich die «The Crown»-Fans an eine frühere Rolle von Staunton erinnert: «Ihre Majestät Professor Umbridge», schreibt ein Instagram-User belustigt. Imelda Staunton spielte in den «Harry Potter»-Filmen die unbeliebte Lehrerin Dolores Umbridge, die tatsächlich eine ähnliche Frisur wie Queen Elizabeth II. aufweist. Andere sind von dem Look hingegen begeistert: «Wow. Sie sieht aus wie die echte Queen», kommentiert etwa eine Nutzerin.