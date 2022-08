Erster Geburtstag als Mama: Helene Fischer startet wieder durch

Grosse Tour 2023

Bis zu ihrem nächsten Auftritt müssen sich die Fans nicht mehr lange gedulden: Am 20. August steht das langerwartete grösste Konzert in Helene Fischers bisheriger Karriere an. Die grosse Live-Show steigt auf dem Messegelände in München vor etwa 150.000 Fans - und wird Fischers einziges Live-Konzert 2022 in Deutschland bleiben.