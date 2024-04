Ihr Auserwählter war ihr damaliger Lebenspartner und Kollege Mickey Gooch Jr. Der wusste bis vor kurzem nicht, dass er der erste Liebhaber von Rebel Wilson gewesen ist. «Micks, ich weiss, dass das vielleicht neu für dich ist, wenn du das hier liest, aber ja, ich habe meine Jungfräulichkeit an dich verloren», verriet sie in ihrem Enthüllungsbuch. «Und dann passiert es einfach», so Wilson weiter. «Ich habe endlich Sex. Und ich schätze, dass ich zum ersten Mal überhaupt diese herrlichen Sexual–Chemikalien in meinem Körper habe, die mich wirklich an ihn binden.» Die mittlerweile erschlankte Wilson habe damals zwar fast ihr Höchstgewicht erreicht, aber: «Dieser tolle Typ findet mich begehrenswert. Das ist ein wunderbares Gefühl.»