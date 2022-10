«Mein lieber Freund Prinz Andrew tut mir leid»

«Traurig über Prinz Andrews tiefen Fall in Ungnade»

Maxwell betrachte Skandalprinz Andrew als einen «lieben Freund», zitiert die «Sun» aus dem Interview hinter Gittern. «Er zahlt einen hohen Preis für seine Nähe zu Jeffrey Epstein. Ich sorge mich um ihn und er tut mir so leid.» Sie verfolge, was mit Prinz Andrew geschehe und sei sehr traurig über den tiefen Fall in Ungnade von ihm.