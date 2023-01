Nach Shakiras Rachesong

Ist Gerard Piqués Foto mit seiner Neuen eine Provokation an die Ex?

Erst kürzlich veröffentlichte Shakira einen neuen Song, in dem sie eindeutig mit ihrem Ex Gerard Piqué abrechnet. Statt sich zurückzuziehen, postet dieser nun ein Foto mit seiner neuen Freundin – mit der er seine Ex betrogen hat.