Ein Stück Normalität für eine gebeutelte Familie: Hollywoodstar Alec Baldwin feierte das erste Weihnachten nach dem tödlichen Set-Unfall im Oktober natürlich im Kreis seiner Familie. Zusammen mit seiner Frau Hilaria (37) und den sechs Kindern zog sich der Amerikaner in sein Ferienhaus in den Hamptons nahe von New York City zurück. Für seine Töchter Carmen (8) und María (8 Monate) sowie die Söhne Rafael (6), Leonardo (5), Romeo (3) und Eduardo (13 Monate) schlüpfte der Mime sogar in ein Weihnachtsmannkostüm. Hilaria postete die Bilder auf Insta und wünschte allen Followern ein glückliches Weihnachtsfest.