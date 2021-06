Was damals noch nicht klar war, waren die tief verwurzelten Gründe für Osakas Entscheidung. Diese liefert sie nun in ihrem Post ab. «Hier in Paris habe ich mich so verletzlich und ängstlich gefühlt, sodass ich es für besser hielt, mich um mich selbst zu kümmern und die Pressekonferenzen auszulassen», erklärt sie.