Der Böse wird zum Guten: Was schon bei Filmen wie «Maleficent», «Cruella» und «Joker» funktionierte, soll nun auch dem Batman-Gegner Oz Cobb, Spitzname «The Penguin» widerfahren. Er steht im Fokus der neuen Sky-Serie «The Penguin», die in der Batman-Welt um Gotham City spielt. Verkörpert wird die Hauptfigur vom irischen Schauspieler Colin Farrell (48), den man in der Serie kaum wiedererkennt. Grund: Für die Verwandlung in seine Figur musste der oscarnominierte Golden-Globe-Preisträger vor Drehbeginn rund drei Stunden in die Maske.