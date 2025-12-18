«Es gibt auch nur einen Michael Jackson»

«Schweiz wie ein Nachbar»

Angesprochen auf die Schweiz und seiner Beziehung zu diesem Land, sagt Bushido: «Die Natur ist grandios, das Land war für mich immer entspannend. Und die Schweiz ist ja auch nicht weit weg. Das heisst, die Schweiz war eigentlich immer wie so ein Nachbar.» Ein schlechtes Wort könne er nicht verlieren. «Wir Deutsche sollten nicht über die Schweiz urteilen, sondern lieber darüber reden, was uns in Deutschland stört», sagt Ferchichi.