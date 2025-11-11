«Es ist ein reiner Glücksfall»

Selbst die Mutter wohnt unter dem gleichen Dach

So viel zu Burkhards ungewöhnlicher Beziehung. Doch in diesem Zusammenhang ist seine Wohnsituation noch spezieller. Während er mit zwei Frauen eine Beziehung führt, wohnt er mit drei Frauen unter einem Dach. Die Dritte im Bunde ist seine Mutter Elisabeth von Molo (81). Damit diese als Witwe nicht zu einsam ist, richtete er ihr kurzerhand ein Zimmer bei sich ein, obwohl von Molo zu Beginn nicht viel von der Polyamorie ihres Sohnes hielt. «Dass meine Mutter, die nicht immer so begeistert war von meinen Freundinnen, sich dann in beide Mädels schockverliebt hat, das kann man sich ja gar nicht ausdenken»», erklärte er vor zwei Jahren in einem Interview mit «Bunte».