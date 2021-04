Wie hast du dieses vergangene, pandemie-geprägte Jahr erlebt, Sarah?

Es war für mich, so wie für alle anderen wohl auch, eine besondere Herausforderung. Daher bin ich extrem froh und dankbar, dass ich trotz ausgefallener Auftritte doch noch so viel machen konnte. Die Zeit bei «The Masked Singer» war zum Beispiel wunderschön. Der Sieg in einer Show, in der es nur um meine Stimme und nicht um mich als Person ging, hat mir unfassbar gut getan.