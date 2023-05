Ed Sheeran bricht bei Konzert in Tränen aus

«Wohin ich auch schaue, ich sehe dich immer noch»

In dem Edwards gewidmeten Lied heisst es unter anderem übersetzt: «Und das Leben geht einfach weiter / Also tanze ich mit geschlossenen Augen / Denn wohin ich auch schaue, ich sehe dich immer noch». In einem Interview mit dem ZDF sprach Sheeran im April dieses Jahres über seinen Prozess der Trauer, den er immer noch nicht abgeschlossen habe. Neben einer Therapie habe es ihm sehr geholfen, seinen Kummer musikalisch umzusetzen.