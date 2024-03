«Ja, ich gründete sofort eine Stiftung. Ja, ich habe alles getan, was ich tun musste und wir waren in der Lage, Millionen Dollar für Frauen zu sammeln, die ein MRI brauchten. Ja, wir haben Gutes getan, aber auf der anderen Seite zog ich jeden Abend meinen BH aus und brach in Tränen aus. Und ich wünschte, ich hätte das gesagt», erzählt sie Dax Shepard.