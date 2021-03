Den Film «Tina», der Ende März in den USA läuft, will die Sängerin der «Sun» zufolge nutzen, um sich von Fans weltweit zu verabschieden. Es soll ein «Abschluss» sein, heisst es. Im Rückblick sagt Tina Turner demnach in der Doku: «Es war kein gutes Leben. Das Gute hat das Schlechte nicht ausgeglichen. Ich hatte ein missbräuchliches Leben, es gibt keine andere Möglichkeit, die Geschichte zu erzählen. Es ist eine Realität. Es ist eine Wahrheit. Das ist das, was du hast, also musst du es akzeptieren.»