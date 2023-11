In der Doku erinnert sich Robbie an so manche Abstürze, etwa an den Moment, als er in einem Badezimmer umfiel, durch den Sturz bewusstlos wurde und im Krankenhaus wieder aufwachte. Er sei nur froh, dass seine Aussetzer vor der Zeit von Smartphones passierten, mit denen inzwischen jeder alles dokumentiert und online stellt. Doch Robbies Selbsthass ging sogar so weit, dass er sich die Pulsadern aufschnitt. «Es war mir egal, ob ich sterbe», sagt er heute und glaubt aber, dass die Situation mit seinen selbst zugefügten Verletzungen eher ein Schrei nach Hilfe war.