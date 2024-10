Schweizer Prominente sind Fan von Jude Laws Haaren

Lustigerweise haben das verschiedene Prominente gesagt. Für «Tagesschau»-Moderator Michael Rauchenstein (34) war er in Sachen Haaren sogar ein Vorbild. «Als auch bei mir am Haaransatz die Haare ausfielen, sagte mein Coiffeur: ‹Das ist wie bei Jude Law und schau mal, wie gut er aussieht.› Von da an war er mein Held», sagt er lachend. So wäre Law auch Wunschkandidat, ihn im eigenen Lebensfilm mit dem Titel «It's all about News» zu spielen.