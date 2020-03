Eurovision Song Contest wegen Corona-Krise abgesagt

Der ESC 2020 hätte vom 12. bis 16. Mai in der Ahoy-Arena in Rotterdam stattfinden sollen. Dass der internationale Musikwettbewerb nun nicht ausgetragen werden kann, trifft alle mitwirkenden Länder gleichermassen. Aus Schweizer Sicht ist es besonders traurig für Gjon Muharremaj alias Gjon’s Tears. Der Fribourger hätte die Schweiz dieses Jahr am ESC vertreten sollen.