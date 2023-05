Bei ihrer Arbeit an «Flamin' Hot» sei ihr stets bewusst gewesen, dass sie sich als Latina keinen Flop erlauben dürfte - während weisse männliche Regisseure ihre Karriere damit nicht gefährden würden. «Wir bekommen nicht viele Versuche. Ein weisser Mann kann bei einem 200-Millionen-Dollar-Film Regie führen, scheitern und einen anderen Film bekommen», so Longoria. Sie dagegen müsse «doppelt so hart, doppelt so schnell, doppelt so billig» arbeiten.