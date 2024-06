Peyman Amin (53) ist nicht unstrittig. Der ehemalige «GNTM»-Juror und Modelagent putzte in seiner Zeit bei der erfolgreichen Castingshow so manches Mannequin gnadenlos runter. War von Heidi Klums (51) Versuchen, mehr Diversität in die Show zu bringen, «nicht sehr begeistert», wie er 2022 im Gespräch mit «Promiflash» sagte.