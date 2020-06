In welcher Schwangerschaftswoche Wilken ihr Baby verloren hat, verrät sie zwar nicht. Dennoch teilt sie in dem offenen Brief an ihr «Sternenkind» viel Intimes mit ihren Fans. «Du hast uns die schönste Freude bereitet, die glücklichsten Momente verschafft und doch auch die traurigsten. Dieser eine Morgen, an dem ich absolut unerwartet zwei deutliche Striche auf meinem Schwangerschaftstest hatte, werde ich wohl nie vergessen», so die Deutsche.