Peyman Amin zeigt sich nach der letzten Folge schockiert, wie RTL berichtet. Der 49-Jährige war von Anfang an bei GNTM mit dabei. Neben Heidi Klum, Bruce Darnell und Armin Morbach war er Juror und begleitete die Kandidatinnen von 2006 bis 2009. Amin sieht hinter der Nackt-Folge lediglich einen Trick, um die Quoten in die Höhe zu treiben. Seiner ehemaligen Kollegin fährt er auf Instagram ziemlich an den Karren: «Liebe Heidi, ich kann mich noch genau erinnern, wie du zu unserer gemeinsamen Zeit in der GNT-Jury auf Qualität und Authentizität gesetzt hast. Was ist nur geschehen, dass du deine eigenen Prinzipien über Bord wirfst?»