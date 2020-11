Bobbi Kristina war das einzige gemeinsame Kind von Bobby Brown und Whitney Houston. Die Soul-Ikone wurde im Februar 2012 mit nur 48 Jahren tot in der in der Badewanne ihres Hotelzimmers gefunden. In ihrem Blut fand man Spuren von Drogen. Kristina Bobbi und ihre Mutter wurden in New Jersey nebeneinander begraben.