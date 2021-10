Ex-Präsident Bill Clinton aus Krankenhaus entlassen

Mehrere Tage, nachdem Bill Clinton (75) wegen einer Harnwegsinfektion in ein Krankenhaus eingewiesen werden musste, durfte der ehemalige US-Präsident die Einrichtung nun verlassen. Dies teilte Clintons Sprecher Angel Ureña via Twitter mit. In seinem Post heisst es: «Präsident Clinton wurde heute aus dem UC Irvine Medical Center entlassen. Seine Körpertemperatur und die Anzahl seiner weissen Blutkörperchen haben sich normalisiert. Er wird in sein Zuhause nach New York zurückkehren, um dort seine Behandlung mit Antibiotika zu beenden.»