René Weller (1953-2023) ist tot. Der Ex-Profiboxer ist am Dienstag (22. August) im Alter von 69 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Ehefrau Maria der «Bild»-Zeitung. «Ich habe ihn gehen lassen und es war in den letzten Wochen sehr schwierig», erklärte sie. In einem Instagram-Post schrieb sie des Weiteren: «Ich verneige mich vor deiner letzten Reise. Hand in Hand und in meinen Armen bist du heute um 17:50 Uhr zuhause in Frieden von mir gegangen.»