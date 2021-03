Das Glück in Chartpositionen gemessen

Ex-Teenie-Star LaFee wäre fast am Ruhm zerbrochen

Am Samstag feierte LaFee bei Florian Silbereisen ihr musikalisches Comeback. Obwohl sie nun an frühere Erfolge anknüpfen möchte, erinnert sich die Sängerin mit gemischten Gefühlen an ihre Vergangenheit als Teenie-Star. Sie fühlte sich damals von der Musikbranche im Stich gelassen.