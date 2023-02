Boris Becker warnt Prinz Harry eindringlich

Boris Becker offenbart in neuer Doku Tablettensucht

Boris Becker macht derweil vor allem mit seinem neuen Film von sich reden. Gemeinsam mit dem Produzenten und dem Regisseur präsentierte er die Apple-TV+-Doku «Boom! Boom! The World vs. Boris Becker» an der diesjährigen Berlinale in der deutschen Hauptstadt. In dem Film wird einerseits die erfolgreiche Karriere von Becker beleuchtet, der mit nur 17 Jahren in Wimbledon gewann und sich 49 Titel erspielt hat, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille. Andererseits geht es auch um Beckers turbulentes Privatleben.