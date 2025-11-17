Exfrau spricht über Justin Trudeaus neue Beziehung

Nun hat sich Grégoire im Podcast «Arlene Is Alone» erstmals ausführlicher dazu geäussert, wie sie die neue Situation erlebt. Ohne Perrys Namen zu erwähnen, macht sie deutlich, dass sie solche öffentlichen Auftritte natürlich nicht kaltlassen. Niemand sei unempfindlich gegenüber Veränderungen im Leben eines Menschen, der so lange eine zentrale Rolle gespielt habe. Entscheidend sei jedoch, wie man darauf reagiere – und genau dort setze sie an. Für sich selbst habe sie beschlossen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht vom medialen Lärm treiben zu lassen.