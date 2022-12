Grosse Trauer um Faithless-Star Maxi Jazz

Er sei ein «brillanter Texter, ein DJ, ein Buddhist, eine grossartige Bühnenerscheinung, ein Autoliebhaber, ein endloser Redner, eine schöne Person, ein moralischer Kompass und ein Genie», gewesen, so die Band. Maxi Jazz war zudem ein grosser Fan des britischen Fussballvereins Crystal Palace. Um an ihn zu erinnern, will das Team am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem Song von Faithless auf den Platz gehen, schrieb der Club auf Instagram.