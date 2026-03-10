Opernhäuser aus aller Welt reagieren

Schnell gab es einen Shitstorm von etlichen Vertretern und Opern-Fans, die empört über die Aussagen des Schauspielers waren. Opernhäuser weltweit nahmen es mit Humor und zeigten Chalamet durch verschiedene Reaktionen, wie populär Ballett und Oper nach wie vor sind. So schrieb das Opernhaus Los Angeles auf Instagram etwa: «Sorry, wir würden dir Freikarten für die Oper Akhnaten geben, aber die Vorstellung ist fast ausverkauft. Es gibt noch ein paar Plätze zu kaufen, wenn du dich beeilst.» Auch das Opernhaus Zürich liess nicht lange auf eine Reaktion warten und postete ein humorvolles Video mit einem ausflippenden Dinosaurier, fügte dem Video noch eine Einladung bei.