Fans wittern Dschungelcamp-Verschwörung

Davidstern-Skandal überschattet Sieg

Dschungelcamp-Fans wittern sogar eine Verschwörung: «Ich traue es RTL zu, das Voting manipuliert zu haben», heisst es beispielsweise. Oder: «Ist das eine billige Manipulation». Wir erinnern uns: Im Oktober 2021 hatte Ofarim ein Instagram-Video veröffentlicht, in dem er behauptete, von einem Hotelmitarbeiter in Leipzig antisemitisch beleidigt worden zu sein. Angeblich habe ihn der Mann aufgefordert, seine Davidstern-Kette abzulegen. Der Vorwurf schlug hohe Wellen, der Mitarbeiter bestritt die Anschuldigungen und ging juristisch dagegen vor.