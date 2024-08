Lebensbedrohliche Sepsis nach Insektenstich

Einige Stunden später folgte ein weiteres Video des Rappers, diesmal aus der Notaufnahme eines Krankenhauses, in dem er seinen Fans mitteilt, bereits seit drei Stunden auf die Begutachtung durch einen Arzt zu warten. Nachdem sein Warten offensichtlich ein Ende hatte, folgte sein bislang letztes Lebenszeichen. In dem Clip war der Musiker nun mit einer schwarzen Schiene an dem betroffenen Arm zu sehen und gab folgendes Update: «Leck mich am Arsch... In ner Stunde weiss ich, was ich hab. Aber wahrscheinlich Sepsis und ein Tier, das in den Schleimbeutel gestochen hat, deswegen müssen wir den Arm jetzt stilllegen. Wow...»