Fantastisch und nicht aus Plastik

Gerwig und Baumbach sind inzwischen Eltern des vierjährigen Harold und eines fünf Monate alten Jungen. Aber auch beruflich ein Dream-Team. «Es fühlt sich manchmal schon an, als lebten wir in einer Filmfabrik», schildert sie den Alltag. Ihr Mann ist der Erste, dem sie einen Entwurf zeigt. «Seine Meinung bedeutet mir am meisten. Wenn ich ihn lachen höre, wenn er etwas von mir liest, fühlt sich das schon sehr gut an.» «Barbie» haben sie gemeinsam während der Pandemie geschrieben. Verrückt und anarchisch muss die Geschichte sein, die das Publikum wieder in die Kinos zurücklocken soll. «Barbie ist eine komplexe Ikone mit ihren unrealistischen Schönheitsstandards», erklärte Gerwig in der «Today Show». «Andererseits war sie auch ihrer Zeit voraus: Sie flog zum Mond, bevor reale Frauen eine eigene Kreditkarte beantragen konnten.»