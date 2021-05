Fernsehstar Senta Berger wird 80

Bei dieser schier unglaublichen Bilanz gerät oft in Vergessenheit, was für eine grossartige Bühnendarstellerin Senta Berger ist. Sie spielte am Schillertheater in Berlin, am Thalia-Theater in Hamburg, am Burgtheater in Wien. Und zwischen 1974 und 1982 war sie die Buhlschaft im «Jedermann» bei den Salzburger Festspielen an der Seite von Curd Jürgens (1915-1982) und Maximilian Schell (1930-2014). Und weil eine ihrer grossen Stärken das Erzählen von Geschichten ist, hat sie auch an zahlreichen Hörspielen und Hörbüchern mitgewirkt.