Zu den namhaftesten Regisseuren im Wettbewerb um die Goldene Palme zählt der US-Amerikaner Wes Anderson (54), in dessen Ensemblefilm «Asteroid City» Tom Hanks (66), Scarlett Johansson (38) und Tilda Swinton (62) mitwirken. Der Brite Ken Loach (86), zweimaliger Goldene-Palme-Preisträger, bringt sein Drama «The Old Oak» an die Croisette. Todd Haynes (62) stellt «May December» mit Natalie Portman (41) und Julianne Moore (62) in den Hauptrollen vor. Die deutsche Darstellerin Sandra Hüller (45) tritt in gleich zwei Wettbewerbsbeiträgen auf – in «The Zone of Interest» von Jonathan Glazer (58) und «Anatomie d'une chute»(auf Deutsch: «Anatomie eines Sturzes») von Justine Triet (44).