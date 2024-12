Kidman wollte an einen Ort, wo sie noch nie war

«Es war wirklich schön, auf diese Weise gesehen zu werden. Von der ersten Minute, als ich das Drehbuch gelesen habe, dachte ich: ‹Ja, [...] das ist ein Ort, an dem ich noch nicht war, und ich glaube, das Publikum war auch noch nicht dort›», so Kidman. «Meine Figur hat ein Stadium erreicht, in dem sie all diese Macht besitzt, aber sie ist sich nicht sicher, wer sie ist, was sie will, was sie begehrt, obwohl sie alles zu haben scheint. Und ich denke, das ist wirklich nachvollziehbar.»