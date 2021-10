Fiona Erdmann, 33, hat sich in einem emotionalen Post an ihr «Sternenkind» erinnert. Ende April hatte sie auf Instagram erklärt, dass sie ihr Baby verloren hat. Nun schrieb sie in einem Beitrag zum «Tag der Sternenkinder», sie möchte gerne noch «eine Umarmung an alle Sternenmamis» rausschicken. «Ihr seid nicht allein.»