2007 war Fiona Erdmann bei «Germany's Next Topmodel» dabei, später beim Dschungelcamp. Sie spielte in einigen Soaps mit, versuchte sich sogar als Moderatorin. Nach zwei harten Schicksalsschlägen aber zog die heute 31-Jährige die Reissleine: 2016 starb Fiona Erdmanns Mutter an einer Nervenkrankheit. Ein Jahr später kam ihr Ehemann Mohamed mit nur 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Obwohl sie damals schon zwei Jahre getrennt von ihm lebte, traf sie sein Tod schwer. «Ich kann es einfach immer noch nicht fassen, dass er weg ist. Mein Mann war mein Ein und Alles. Meine bessere Hälfte, mein Freund, Ehemann, Beschützer und ein ganz, ganz wichtiger Part in meinem Leben», schrieb sie damals auf Instagram.