First Lady Melania mit Fauxpas bei Royals

Respektlos beim royalen Empfang

In den sozialen Medien kursieren bereits Witze. Ufo oder Lampenschirm? Sicher ist: Dieser Hut ist mehr als ein modischer Ausrutscher, es ist unhöflich, ja respektlos - gerade beim royalen Empfang. Die Augen der Präsidentengattin bleiben im Schatten, ein emotionaler Kontakt ist nicht möglich. Zwar gehört die Kopfbedeckung in England traditionell dazu, doch im Kontrast zu Prinzessin Kate (43) und Königin Camilla (78) fällt auf: Der Hut einer Lady soll das Gesicht rahmen und betonen, nicht verdecken. Extravaganz ist erlaubt, aber Camillas Krempe ist nach oben gestülpt – sie öffnet, statt abzuschotten. Und offensichtlich kennt Melania die Etikette nicht: Auch in den Innenräumen behält sie ihren Hut auf!