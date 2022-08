Flitterwochen in Paris: Ben Affleck war genervt von den Paparazzi

Fotografen auf dem Level von Prinzessin Diana

«Ben ist in Paris ein bisschen ausgeflippt», berichtet die Quelle. Die Menge an Fotografen sei ein «ganz neues Level» gewesen. Fast auf dem Niveau von Prinzessin Diana damals, wie der Insider weiter erklärt. «Ben ist die Fotografen gewohnt. Aber in den Flitterwochen fühlte es sich für ihn wie ein Tsunami an. Jen ist wie aus Stahl und weiss, dass es dazu gehört, aber er wird immer noch richtig genervt», sagt der Insider.