Florence Kasumba über Hollywood, Castings und Trauer

Hauptdarsteller Chadwick Boseman starb vor zwei Jahren an Krebs, das neue Drehbuch für «Black Panther» musste sich mit diesem Verlust auseinander setzen. Und auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler war es eine Herausforderung, mit der Trauer um ihren Kollegen umzugehen. Wie der Cast das geschafft hat, was die grössten Unterschiede zwischen Filmsets in Hollywood und Deutschland ist, erzählt die «Tatort»-Darstellerin im Video.