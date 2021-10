Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl ist grosser ABBA-Fan

Grohl kann sich bald auf ABBA-Nachschub freuen: Anfang September hat die schwedische Band angekündigt, nach 40 Jahren Pause am 5. November das neue Album «Voyage» auf den Markt zu bringen. «Ich bin so glücklich mit dem, was wir gemacht haben», erklärte Bandmitglied Anni-Frid Lyngstad,75, in einem Statement. Sie hoffe sehr, dass die Fans das Gleiche wie sie fühlen würden. Zu der Gruppe gehören zudem Agnetha Fältskog, 71, Björn Ulvaeus, 76 und Benny Andersson, 74.