Taylor Hawkins stirbt im Alter von 50 Jahren. Er war als Schlagzeuger der US-amerikanischen Rockband «Foo Fighters» unterwegs. Der Musiker hielt sich zuletzt in Kolumbien auf, wo die Band bei einem Musikfestival «Estereo Picnic» auftreten sollte. Taylor Hawkins wurde noch vor dem Auftritt tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden, berichtet das Nachrichtenmagazin «Semana» am Freitag. Vor Ort sei auch die Kriminalpolizei im Einsatz, heisst es im Artikel weiter.