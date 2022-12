Es ist still geworden um Bruce Willis (67), nachdem seine Familie im März öffentlich gemacht hatte, dass der Hollywood-Star aufgrund einer Erkrankung seine Karriere beendet. Willis' Ex-Frau Demi Moore (60) hat nun bei Instagram mehrere Bilder veröffentlicht, auf denen der Schauspieler in der Vorweihnachtszeit zusammen mit seiner Familie in die Kamera lacht.