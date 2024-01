Frank Farian im Alter von 82 Jahren gestorben

Ein grosser Skandal und viele Erfolge

Frank Farian wurde 1941 als Franz Reuther geboren und machte ab den 1970er Jahren als Musiker und Produzent auf sich aufmerksam. Er gründete weltweit erfolgreiche Popmusik–Gruppen wie Boney M. und Milli Vanilli. Das aus den Sängern Fab Morvan und Rob Pialatus bestehende Duo sorgte 1990 für einen grossen Skandal in der Musik–Branche als bekannt wurde, dass die beiden keines der Lieder selbst gesungen hatten. In einem 2023 veröffentlichten Milli–Vanilli–Biopic namens «Girl You Know It's True» übernahm Matthias Schweighöfer (42) die Rolle von Frank Farian.