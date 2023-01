Carla Bruni verhöhnt Prinz Harry und Herzogin Meghan

Carla Bruni schiebt Meghan die Schuld zu

Richtig erkannt: Es handelt sich zwar um Harry und Meghans Körper, aber anstelle des Kopfs der Schauspielerin setzte Bruni kurzerhand das Gesicht von Yoko Ono. Dazu hatte sie unter den inzwischen gelöschten Post geschrieben: «All you need is love…pa pi dabi dà…All you need is love…Pa pi dabi dà…All you need is love, Love …Love is all you need.» Die Zeilen stammen unverkennbar aus einem grossen Hit der Beatles. Und wer gehörte zu den Beatles? John Lennon. Und wer wird dafür verantwortlich gemacht, dass die wohl erfolgreichste Boy Band der Welt sich auflöste und John Lennon sich von seinen Kollegen abwandte? Genau, Yoko Ono.