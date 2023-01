Anders geht es beim Gatten der First Lady zu und her, wenn der mal in der Küche steht und den Kochlöffel schwingt. «Wenn es der Präsident ist, der kocht, ist es eher intellektuell. Das heisst, es ist immer ein kompliziertes Gericht», zitiert «Gala» aus dem Interview mit Brigitte Macron. Und auch ob das, was dabei heraus kommt, denn auch mundet, lässt sie elegant offen und antwortet diplomatisch: «Es ist sehr aufwendig.»